Вольские школьники забрались на поклонный крест, прокуратура ведет проверку

В Саратовской области проводится проверка сообщений региональных СМИ об опубликованных в Сети фотографиях, на которых двое подростков залезли на деревянный поклонный крест в городе Вольске. Личности подростков уже установлены.

Деревянный поклонный крест в Вольске установлен на Октябрьских горах, передает ТАСС. Обычно такие кресты ставят на открытой местности на возвышении, рядом с ними совершаются молебны.

Подростки, забравшиеся на поклонный крест, позировали на нем и показывали неприличные жесты. В СМИ их действия назвали вандализмом.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Саратовской области, подростки на фотографиях — учащиеся гимназии и лицея Вольска. Проверку ведет Вольская межрайонная прокуратура. По сообщению ведомства, оба подростка — из благополучных семей.