Ричард Карапас выиграл Джиро д'Италия-2019, Сиваков - девятый

В воскресенье, второго июня, на дорогах Италии завершилась престижная веломногодневка "Джиро д'Италия". Финиш всей гонки состоялся в Вероне. Победителем "Джиро" стал эквадорский велогонщик команды Movistar Ричард Карапас.

Эквадорец завершил соревнование с общим результатом 90 часов 1 минута 47 секунд. Следом за ним расположился итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida с отставанием в 1 минуту 5 секунд. Замкнул тройку лучших гонщиков "Джиро"-2019 словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Он отстал от победителя на 2 минуты 30 секунд.

Лучшим результатом российских спринтеров стало время Павла Сивакова из Ineos. По итогам соревнования он завершил свои выступления на девятом месте, отстав от Карапаса на 8 минут 56 секунд. Также Топ-10 вошел и Ильнур Закарин из Katyusha Alpecin. Он замкнул первую десятку с отставанием в 12 минут 14 секунд.