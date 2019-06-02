В Москве столкнулись четыре машины: ранены два человека

В воскресенье в Москве столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло на перекрестке Профсоюзной улицы и улицы Островитянова, пишет ТАСС.

Как сообщили агентству в экстренных службах, травмы получили два человека.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.