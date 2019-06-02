Гендерное равенство в кино: Канны и Берлин вводят разнарядку

Знаменитый российский кинорежиссер Андрей Кончаловский выступил против новых правил ведущих европейских фестивалей — Каннского и Берлинского — по которым отныне там вводится так называемое гендерное равенство. Правила зафиксированы в меморандуме и означают, что отныне на отбираемые в конкурс картины вводится разнарядка: половина картин — от мужчин, половина — от женщин. То есть если раньше мерилом был талант, то сейчас в Европе нашли нечто более высокое – половую принадлежность.

Андрей Кончаловский — ветеран киноиндустрии как западной, так и отечественной — говорит то, что знает, не стесняясь. "Есть статистика, и только слепой не видит, что мужчин-режиссеров в мире больше, чем женщин-режиссеров. Так же, как и дирижеров и тромбонистов. Это просто противоречит физиологии", — отметил Кончаловский.

Кончаловский говорит о физиологии, но не расшифровывает. Но если пойти за этой мыслью, то почему бы честно не признать, что у женщин физиологически гораздо шире возможности реализовать себя в мире. Шире, чем у мужчин. Например, женщина в отличие от мужчины может родить и посвятить себя воспитанию детей. Это естественный выбор многих. Понятно, что некоторые идут и в кинорежиссуру, но заведомо меньше, чем среди мужчин, у которых спектр жизненных возможностей физиологически уже.

Продолжая свою мысль, Андрей Кончаловский возвышается до обобщения: "Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы. Следующий этап — чтобы обязательно были представлены сексуальные меньшинства или люди с ограниченными возможностями. И так далее", — подчеркнул кинорежиссер.

И действительно, разнарядка — это чисто советское — по полу, по принадлежности к рабочему классу, крестьянству или служащим. Советский Союз разнарядки не спасли. Сейчас как что-то свежее и прогрессивное их вводит Европа. И действительно, почему бы тогда Каннам и Берлину не позаботиться таким образом о сексуальных меньшинствах, толстых и тонких, о разных вероисповеданиях и атеистах, расовом равенстве? Где остановиться?

Или уж если надо уделить особое внимание женщинам, то, быть может, тогда организовать на кинофестивалях разные конкурсы: среди женщин и среди мужчин? Так, как это в спорте: женский бокс и мужской, женский футбол и мужской. Зачем же смешивать? Женские шахматы и мужские... Все открыто уже давно. Вот и феминистки будут довольны. Или все же нет?

"Думаю, что срытому отчаянию директоров фестивалей, которые теперь должны набирать фильмы мужчин и женщин в равной пропорции, просто нет предела. Честно говоря, я рад, что мы живем в стране, где политкорректность пока не зашкаливает", — сказал Кончаловский.