Разлившийся в Новороссийске мазут удалось собрать к вечеру

Сотрудники МЧС сняли мазутное пятно в Новороссийске, которое образовалось после того, как в городе опрокинулась автоцистерна, перевозившая вещество. Мазут попал в ливневую канализацию, которая в двух местах выходит в Черное море. В прибрежной акватории образовалось пятно площадью около 20 квадратных метров, но специалистам удалось его убрать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска, в местах схода канализации были установлены боновые ограждения. Затем разлившийся мазут посыпали песком и абсорбентом. Сейчас его убирают и вывозят. На обочину дороги вылилось приблизительно полторы тонны мазута, уточнили в пресс-службе.

Нарушенное из-за аварии движение транспорта обещают восстановить в ближайшее время — пока машины движутся только по одной полосе, восстановлено лишь движение троллейбусов.