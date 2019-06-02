На импровизированный "субботник" в Дзержинске вышли более двух тысяч горожан

Более двух тысяч человек вышли на уборку в Дзержинске после взрывов заводе ГосНИИ "Кристалл", около тысячи из них — сотрудники образовательных учреждений, а также полицейские и спасатели МЧС, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на "субботнике" трудились свыше 150 волонтеров, работу которых глава региона отметил отдельно.

Кроме того, Никитин поблагодарил родителей, пришедших помочь привести в порядок школы и детские сады. К понедельнику в Дзержинске обещали восстановить четыре школы, где должен пройти ЕГЭ, пишет ТАСС.

В результате взрывов в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" 1 июня пострадали 89 человек, 16 пришлось госпитализировать. Возникший после взрывов пожар распространился не только на Дзержинск, но и на соседние на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. На данный момент аварийно-спасательная операция завершена. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. Местные власти пообещали, что пострадавшие получат компенсацию.