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2 июня 201922:47 Ольга Армякова

Куда уходит Волга?

Куда уходит Волга?

В начале мая жители Казани, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов в бассейне реки Волга начали бить тревогу. Главная река России обмелела. Вообще же Волга уже давно переведена человеком в ручное управление — с помощью каскада из девяти гидроэлектростанций. Так что произошло? И сколь все фатально?

Здесь нет ни времени, ни границ. Все — в ее власти. Непостижимая, великая река Волга. Одна из крупнейших на Земле и самая протяженная в Европе. А еще, конечно, самая красивая. И сколько ни смотри, не наглядеться. Ведь в ней, кажется, вся глубина русской души. Но вот самой Волге глубины уже не хватает.

Могучая, звонкая, вечно бурлящая река вдруг затихла в середине мая. Вода отступила, обнажая берега на сотни метров. Фантастические, просто немыслимые пейзажи, больше напоминающие кадры пустыни, — изумрудная волжская гладь покрылась песчаными островами. И такая ужасающая картина — сразу в нескольких регионах, где великая русская река потеряла берега, а вместе с ней и крупные притоки — Каму, Казанку, Свиягу. Вот и Городец теперь, словно и не на Волге, — на мели.

Но так, конечно, было не всегда. Первый город Нижегородского Поволжья — почти ровесник Москвы — всю свою историю живет Волгой. И главные легенды этих мест — о рыбных богатствах.

Архивный фотоснимок Городца начала ХХ века позволяет нам оценить, сколько же много было воды в Волге. И старожилы вспоминают, что весной в затоне ловили рыбу корзинами прямо с лодок.

О половодье этой весной здесь только мечтали. Большая вода так и не пришла. Да и погода как на зло выдалась жаркая, сухая. Какая уж тут рыбалка, если Волга по колено!

"Народ ревет, потому что раньше матушка-Волга кормила нас. Рыбы не стало на Волге, она вообще сюда не заходит, потому что воды мало", — сказал один из рыбаков.

А ведь этот участок реки у берегов крошечного Городца и без того называют "бутылочным горлышком". Узкий и мелководный канал — это транспортный коридор, что делит главную водную артерию страны на две части, — северную и южную. Но даже в лучшие годы глубина фарватера не более четырех метров. Сейчас — около двух. И чтобы пройти этот сложный участок, сухогрузы и танкеры ждут своей очереди неделями, ведь уровень воды здесь повышают технически, — холостыми сбросами с Нижегородской гидроэлектростанции. Но лишней воды сейчас нет.

"То, что сейчас происходит, — яркий пример того, что развитие речного транспорта является неким заложником того, есть вода или нет", — отметил Александр Лисин, доцент кафедры управления транспортом ВГУВТ, член Экспертного совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Заложником воды, а точнее ее отсутствия, в первую очередь оказалось Куйбышевское водохранилище — самое крупное на реке Волга, что в народе называют "жигулевским морем". А появилось оно после строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Это была всесоюзная стройка. Ударными темпами. И 9 августа 1958 года сам Хрущев, символично перерезав алую ленту, торжественно объявил о запуске крупнейшей в мире ГЭС.

С тех пор Волга — в ручном управлении. Так что в привычном понимании это и не река вовсе, а целый комплекс контролируемых гидроузлов и водохранилищ.

"Волга уже не та, которая была до начала создания первой ГЭС. Сегодня девять таких ГЭС на Волге, несколько гидроэлектростанций на Каме. Все они выполняют свою функцию. Особенности в том, что каждый регион заинтересован, чтобы в этом регионе была вода", — сказал Дмитрий Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище к середине мая опустился до 50 метров вместо запланированных 53-х. Тогда у берегов Казани обнаружили древнюю мостовую, что раньше была затоплена. Вымощенная булыжником дорога была построена в XIX веке и соединяла пристань с центром города.

Но есть и то, на что снижение уровня воды в Волге не повлияло. Это пассажирское судоходство. Навигацию, несмотря ни на что, открыли вовремя, и по реке пошли скоростные и туристические теплоходы.

Правда, часть круизных маршрутов все же ненадолго пришлось отменить. Пассажирские суда не могли причалить к берегам Болгара и Свияжска. Но уже к концу мая рейсы вниз по Волге возобновились, вода ведь постепенно прибывает.

"Прогноз на апрель месяц, составленный Гидрометцентром ,полностью оправдался. Поэтому все разговоры относительно того, что синоптики неправильно спрогнозировали, что было много снега, что она ушла в почву, — это несостоятельно", — заявил Сергей Захаров, начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Эта весна действительно была маловодной — на 30% ниже нормы — что подтвердили и прогнозы Росгидромета. Но цифры вовсе не катастрофические.

"Уровень Волги, конечно, настораживает многие субъекты, многие задают вопросы, тем не менее, надо понимать, что вокруг есть водохранилища, которые регулируют подъем воды. Будет сделано все для того, чтобы не нарушить экосистему", — заверил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Уровень этих водохранилищ регулируется вручную специальной межведомственной комиссией, которая и принимает решения, сколько воды пропустить, а сколько — накопить.

Тишь да гладь. Словом, красота. Но такая идеальная картинка – скорее, исключение, ведь в это время года здесь должно быть шумно. Водосливная плотина Жигулевской ГЭС, где сбрасывают лишнюю воду. Сейчас все затворы закрыты. Сбрасывать просто нечего. Большая вода сюда так и не пришла.

Пока плотина молчит, Волга наполняется. Каждый день уровень повышается примерно на 10-15 сантиметров.

"У нас идет постепенное повышение отметки Куйбышевского водохранилища, на сегодня отметка составляет 51 метр и 91 сантиметр. Это на 2 метра выше тех минимальных отметок, которые у нас были после прохождения максимума сбросов в середине мая", — сказал Олег Леонов, директор филиала Жигулевской ГЭС.

Эти максимальные сбросы спасли Нижнюю Волгу от засухи. Но рыбакам воды все равно мало. Экологическая ситуация осложняется еще и тем, что самоочищаемость Волги за последние 50 лет снизилась в десятки раз. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками привело к тому, что привычный ход реки изменился навсегда. И если раньше, еще до строительства плотин, волжская вода от Рыбинска до Волгограда двигалась 50 суток, а в половодье – 30, то сейчас путь с севера на юг занимает почти 500 дней.

Главная река страны — национальное достояние — нуждается в очищении и оздоровлении, ведь не будет Волги — не будет и России.

Текст: "Вести недели"

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