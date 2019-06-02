У доклада Мюллера может появиться продолжение

Автор: Дмитрий Киселёв

Директор Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли обвинил Россию нарушении моратория на ядерные испытания. Без каких-либо доказательств. Просто сказанул.

"Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности. Наше понимание разработки атомных вооружений заставляет нас считать, что деятельность России в области проведения испытаний способствовала бы совершенствованию ее ядерного потенциала", — отметил Эшли.

В голову генерала просто не укладывается уровень технической грамотности разработчиков российского оружия. По его мнению, достигнутые результаты невозможны без испытаний. Но эта убежденность — лишь оттого, что США проигрывают России гонку атомных технологий, — как мирных, так и военных.

В любом случае американский генерал обвинил Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИД РФ сразу заявили, что Российская Федерация никоим образом не нарушает документ и соблюдает мораторий на ядерные испытания с 1991 года.

Посмеялся над американским генералом и Сергей Лавров. "Бредовость домыслов, что Россия якобы проводит ядерные испытания, уже была обозначена представителями Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и уважаемыми, авторитетными экспертами в самих США. Наверное, после того как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо придумать что-то новое", — сказал глава российского МИД.

Так или иначе, а американские СМИ тему подхватили. До президентских выборов там осталось полтора года, а после провала расследования генпрокурора Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы антироссийскую истерику ведь нужно чем-то разогревать. А может, все еще куда проще: США сами хотят выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и расчистить для себя путь к ядерным испытаниям в открытую. Понятно, что для начать всегда лучше с обвинений России.

Автор: Александр Христенко

Доклад Мюллера уже оброс таким количеством домыслов и вольных интерпретаций, что не могло не появиться еще одно — театральное прочтение. Более ста человек — актеры, режиссеры, художники и просто трампоненавистники — начали зачитывать доклад Мюллера со сцены в родном для президента нью-йоркском районе Квинс. Читали , сменяя друг друга, все выходные и днем, и ночью, 24 часа в сутки. Мюллер поневоле стал Мольером — все его расследование обернулось фарсом.

Автор всего этого действа — сам Мюллер — драматически выждав паузу в два года, наконец, предстал перед камерами в Минюсте США. Его появление в таком знаковом месте подчеркивало, что спецпрокурор видит себя все же командным игроком, что он не пойдет против мнения министерства, где считают Трампа невиновным. С другой стороны, Мюллер сумел и демократам подыграть, в нужных местах напустив тумана.

Сговора с Россией не нашли, но осадок, что называется, остался. Спецпрокурор призывает Конгресс продолжить его дело. У этого процесса есть название. Начинается на букву "и" — "импичмент".

Демократы требуют дополнительных расследований против Трампа в Конгрессе, невзирая на то что спецпрокурор опросил полтысячи свидетелей и в итоге сложил с себя полномочия, навсегда закрыв свой офис.

"Мюллер встретился со всеми, с кем хотел, кроме президента, который дал письменные ответы. Мюллер посадил людей в камеры-одиночки, в одном случае женщина просидела там более половины грозящего ей срока, что совсем не по-американски. У Мюллера были лучшие юристы, прокуроры, настроенные против Трампа, умные, сильные, из дорогостоящих адвокатских бюро, и к чему они пришли через два года работы? Они ничего не доказали", — заявил Ньют Гингрич, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США.

Нет доказательств – значит, невиновен. "Дело закрыто" — торжествующий коллаж с уходящим Мюллером Трамп опубликовал в соцсетях.

"Я не вижу, как возможно устроить мне импичмент. В теории они могут, но я не представляю, что суды допустят это. Я никогда не думал, что вообще возможно использовать это слово. По мне, это грязное слово – "импичмент." Грязное, мерзкое, отвратительное слово, которое не имеет со мной ничего общего, потому что не было никакого преступления", — сказал Трамп.

Однако для переизбрания в 2020 году нужны победы и во внешней политике, которую Трамп сам плотно увязал с внутренней. Все дело в пошлинах, которые он, как порчу ,насылает на разные страны и которые вредят и самим Штатам.

Так, торговая война с Китаем обернулась, по сути, закрытием для многих американских экспортеров гигантского рынка Поднебесной. 1 июня Пекин ввел ответные 25% пошлины на товары из США на сумму 60 миллиардов долларов. Более того, в ответ на внесение компании Huawei в черный список Китай готовит свой перечень "ненадежных иностранных компаний", которые нарушают рыночные правила и блокируют поставки комплектующих.

И, пожалуй, самая серьезная угроза — официальные СМИ сообщили, что Китай может ограничить продажу Америке редкоземельных металлов. Эти материалы и без того в дефиците, и без них может остановиться все инновационное производство: оружия, спутников, лазеров, сверхпроводников.

Фондовые рынки устремились вниз в ожидании худшего. Трамп же, отбросив политику, на неделе вел себя не как президент, а как бизнесмен, жестко подавляя конкурентов своей корпорации и преследуя лишь финансовую выгоду. В частности, он исключил Индию из списка стран, которые могут беспошлинно ввозить товары в США, объявил о введений таможенных сборов на продукцию из Мексики, пока страна не остановит поток нелегальных мигрантов.

Очередной прорыв границы случился в Техасе, в районе Эль-Пасо. Американские патрули арестовали за раз тысячу человек. При том что лагеря временного содержания и без того переполнены. Мигрантов держат в антисанитарных условиях. Президент Мексики отправил Трампу письмо, в котором пытается убедить, что социальные проблемы пошлинами и методами принуждения не решить.

А вот проблем в экономике можно создать немало, подхватывают в американской торговой палате: Мексика для США — один из крупнейших поставщиков продукции тысячи наименований — от помидоров до автозапчастей. Призыв Трампа "Делайте в Америке" здесь не сработает.

"Эти цепочки поставок невозможно просто взять и воссоздать в Америке за одну ночь. Мы не можем выращивать томаты черри в штате Айова зимой. Мы не можем по щелчку начать делать текилу. То есть пошлины просто приведут к росту расходов американских граждан и фирм. А введение тех максимальных пошлин, которыми США угрожают, приведет к хаосу в экономике", — уверен финансовый аналитик Марк Хамрик.

Этого же опасаются в Брюсселе и Лондоне, обсуждая варианты Brexit. Трамп выступил за самый жесткий — накануне госвизита дал Великобритании совет просто не платить Евросоюзу "по счету за развод" и вообще не заключать никакой сделки.

"На месте британских властей , то я бы не платил 50 миллиардлов долларов. Так поступил бы я. Я бы не стал платить — это огромная сумма. Если не получаешь честную сделку, но надо просто уходить", — считает Трамп.

Президент США также открыто поддержал кандидатуру бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона на пост премьер-министра, чем вызвал в Лондоне волну возмущения. Трампа обвинили во вмешательстве во внутренние дела Соединенного Королевства, бывший министр иностранных дел Малькольм Рифкинд сравнил его со слоном в посудной лавке, не ведающего основ элементарного этикета и дипломатии.

Впрочем, о каких-либо правилах в США сейчас вообще вспоминать не принято. В Конгрессе предложили ввести пять видов санкций против газопровода "Северный поток-2". Точнее против тех европейских компаний, которые участвуют в его строительстве. Американские сенаторы собираются запретить этим фирмам получать в США кредиты, проводить платежи в долларах, работать с американским госдолгом. Пойдут на все. Вплоть до заморозки активов сотрудников и высылки их из США.

Но пока шантаж и угрозы не действуют. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что участников проекта "Северный поток-2" Евросоюз должен защитить от американских санкций.