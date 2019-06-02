Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Полиция открыла уголовное производство в связи с действиями радикалов, которые снесли памятник Георгию Жукову в Харькове и распылили слезоточивый газ в толпу во время пикетирования объединительного съезда партии "Доверяй делам".

Трое полицейских в результате этих действий пострадали. У них химический ожог роговицы. Мужчины были госпитализированы.

Уголовные дела возбуждены по статьям хулиганство и насилие в отношении работника правоохранительных органов. Наказание по ним – до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что группа радикалов устроила "коридор позора" для участников съезъда и снесла памятник Жукову.

Глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда, передает "Интерфакс".