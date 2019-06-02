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2 июня 201920:55

Вавринка обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

EPA

В Париже продолжает Открытый чемпионат Франции по теннису. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертьфинал турнира, обыграв грека Стефаноса Циципаса.

Поединок Вавринки и Циципаса продолжался 5 часов 9 минут. Швейцарец сумел взять верх над внуком знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова Циципасом. Счет партий 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.

Вавринка вышел в четвертьфинал. Его соперником будет другой швейцарский теннисист знаменитый Роджер Федерер.

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