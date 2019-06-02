Сергей Паршивлюк станет динамовцем

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо". Бывший капитан "Спартака" принял предложение динамовского клуба.

Как сообщает "Чемпионат.com, контракт Паршивлюка с "Ростовом" истекает в конце июня. 30-летний футболист не смог договориться с ростовчанами о новом договоре и вскоре станет свободным агентом. Сергей принял предложение "Динамо".

Сергей Паршивлюк – воспитанник "Спартака". Он отыграл в столичном клубе с 2007 по 2016 годы и был его капитаном. Затем Сергей перешел в "Анжи", а оттуда – в "Ростов".