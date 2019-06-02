"Зенит" снова попытается приобрести Акунью

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.

"Зенит" был готов заплатить за 27-летнего аргентинца 16 миллионов евро и еще 4 миллиона бонусами. Но "Спортинг" требовал 20 миллионов сразу. Клубы не смогли прийти к согласию, и переход сорвался. Но чемпион России готов провести новые переговоры.

Акунья провел полный сезон в Лиссабоне, сыграл 27 матчей и забил один мяч. Контракт аргентинца со "Спортингом" истекает летом 2023 года.