В московских аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов

В воскресенье, 2 июня, в аэропортах Москвы отменены более 10 авиарейсов, еще 30 задержаны.

По состоянию на 22:43 в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, в Домодедово отменены 12 рейсов, еще 10 задержаны, в Шереметьево задержка коснулась 10 рейсов, передает "Интерфакс".