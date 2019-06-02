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2 июня 201923:39

В московских аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов

Алексей Смагин/Интерпресс/ТАСС

В воскресенье, 2 июня, в аэропортах Москвы отменены более 10 авиарейсов, еще 30 задержаны.

По состоянию на 22:43 в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, в Домодедово отменены 12 рейсов, еще 10 задержаны, в Шереметьево задержка коснулась 10 рейсов, передает "Интерфакс".

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