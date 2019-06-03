Ливерпуль ликует: жители города встретили триумфаторов Лиги Чемпионов

В Ливерпуле весь город празднует победу своего клуба в финале Лиги Чемпионов. Футболисты с трофеем проехали на автобусах с открытым верхом.

В субботу "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2-0, и уже в шестой раз в истории клуба получил заветный кубок, напоминает телеканал "Россия 24".