Партия "Единая Россия" определилась с кандидатом на губернаторских выборах в Ставрополе

Единороссы решили, кто станет кандидатом на выборах губернатора Ставрополья. Они единогласно поддержали кандидатуру действующего главы региона Владимира Владимирова. Обсудили и партийную программу, с которой "Единая Россия" выступит на выборах, сообщает телеканал "Россия 24".