Жириновский прокатился по регионам на своем агитационном поезде

Владимир Жириновский завершает путешествие по регионам на своём агитпоезде. Политик побывал во Владимирской области, потом в Ярославской. Там, на станции Рязанцево лидер ЛДПР устроил митинг, рассказывал, куда и на что уходят деньги из казны, и что делает его партия для населения.

Возвращаясь в столицу, остановился в подмосковном Сергиевом Посаде, где тоже общался с жителями. Призвал со всеми проблемами, которые не решаются на местах, обращаться в ЛДПР. И каждое обращение обещал взять на личный контроль.