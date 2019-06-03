"Айнтрахт" намерен выкупить Траппа

Франкфуртский "Айнтрахт" собирается выкупить у "Пари Сен-Жермен" вратаря сборной Германии Кевина Траппа. В прошлом сезоне 28-летний Трапп находил в аренде у "орлов".

Кевин Трапп сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч. Руководство клуба и тренерский штаб во главе с Адди Хюттером осталось довольно выступлением голкипера. Теперь "Айнтрахт" намерен выкупить вратаря. "Пари Сен-Жермен", которому принадлежит голкипер, оценивает Траппа в 10 миллионов евро.

Кевин Трапп играл за "Айнтрахт" с 2012 по 2015 годы, после чего был продан "ПСЖ" за 9 миллионов евро. В сезоне 2018/19 "орлы" вернули Кевина, арендовав его у парижан.