Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения

В минувшую субботу, 1 июня, в поселке Путилково Красногорского района Московской области было обнаружено тело 35-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди. Как выяснилось, он был военнослужащим одного из спецподразделений Министерства обороны РФ.

По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В связи с убийством военнослужащего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и всех причастных к преступлению.