Определился последний, третий новичок итальянской Серии А. Им стала "Верона", победившая в дополнительных матчах "Читтаделлу".

Первый мат завершился победой "Читтаделлы" 2:0. В ответной встрече "Верона" взяла реванш 3:0 и вышла победительницей по сумме двух встреч. Гости доигрывали встречу, имя в составе 9 футболистов. "Верона" вернулась в Серию А после трехлетнего перерыва.

Ранее путевки в элиту итальняского футбола завоевали "Брешия" и "Лечче". Первые отсутствовали в Серии А 8 лет, вторые – 7.