В Забайкалье потушен крупный лесной пожар

В горной местности Забайкальского края сотрудники Авиалесоохраны потушили крупный лесной пожар на площади 4 тысячи гектаров, бушевавший с 22 мая текущего года. В ходе тушения проводились, в том числе, взрывные работы.

При этом большая часть работ по тушению выполнялась ручным способом. Тушение огня значительно осложнял горный, местами сильно пересеченный, рельеф, сильный ветер и высокий класс пожарной опасности.

В настоящее время в Забайкальском крае сохраняется особый противопожарный режим: действует ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд туда транспорта. В этом году ущерб от лесных пожаров в этом регионе превысил 15,7 миллиона рублей.

Всего, по данным Авиалесоохраны, в течение минувшей недели в 38 регионах России было потушено 380 лесных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров. В июне по данным метеорологических прогнозов, в зоне высокого риска по лесным пожарам находятся 26 регионов страны.