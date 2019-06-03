Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.

В полицию Сан-Пауло обратилась девушка, утверждающая, что во время пребывания в Париже она подверглась сексуальному насилия со стороны Неймара. Полиция намерена допросить и футболиста, и пострадавшую.

Если вина Неймар будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком от одного до пяти лет. Сам футболист отрицает выдвинутые против него обвинения.