Авиакатастрофа в Канаде: 3 погибших

В канадской провинции Альберта в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека. Авиакатастрофа произошла почти сразу после вылета самолета, следовавшего в провинцию Саскачеван, из аэропорта города Медисин-Хэт.

Обломки разбившегося самолета были обнаружены в 30 километрах от аэропорта вылета. Личности погибших пока не разглашаются, передает ТАСС. Информация о подробностях не поступала.