На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.

По имеющейся информации, совершавшему противоправные действия мужчине сначала было сделано несколько устных предупреждений, и только после этого был открыт огонь, передает ТАСС.

Инцидент произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. О том, в каком состоянии сейчас находится попавший под обстрел правонарушитель, не сообщается.