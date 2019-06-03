Российские школьники сдают самый массовый ЕГЭ

Тестирование по русскому языку пройдут 674 тысячи человек. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий. На их выполнение дается 3,5 часа. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Проходной порог для поступления в вузы — 36.

Контролировать ход сдачи экзамена будут наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Также во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Результаты ЕГЭ по русскому языку школьники смогут узнать 20 июня.

Основной период сдачи экзаменов стартовал 27 мая, напоминает телеканал "Россия 24". За это время выпускники успели сдать географию, литературу, базовую и профильную математику, а также историю и химию.