В Ливии обострилась ситуация

Ливийская национальная армия отразила наступление сил Правительства национального согласия на аэропорт Триполи. Об этом сообщает пресс-служба генерального командования ЛНА. При столкновении погибли 15 бойцов ПНС. Среди них 6 человек были наёмниками из Чада.

Двоевластие в стране утвердилось после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, напоминает телеканал "Россия 24". В Триполи руководит Правительство национального согласия, а на востоке страны заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией.