Гонщики SMP Racing поднялись на подиум на последнем этапе во Франции

Экипаж российской команды SMP Racing завоевал серебро на этапе "Бланпа Эндуранс Кап" во Франции. На подиум поднялись Михаил Алёшин, Давидэ Ригон и Мигель Молина.

Гонку за рулем Ferrari начал Михаил Алешин. Ему удался хороший старт, но вскоре с машиной российской команды столкнулся автомобиль соперника, и Михаилу пришлось заехать на незапланированный пит-стоп. Несмотря на сложности, экипаж SMP Racing вернулся в число лидеров и завершил гонку на второй позиции.

По результатам прошедших этапов чемпионата экипаж российской команды лидирует в итоговой таблице. Впереди еще три гонки, ближайшей из которых станет суточный марафон "24 часа Спа" в Бельгии.

На той же французской трассе финишировал этап молодёжного чемпионата "Формула Рено", где на вторую ступень подиума также поднялся наш соотечественник — пилот программы SMP Racing Александр Смоляр.

Стартовав третьим в воскресном заезде, россиянин сумел отыграть позицию и удерживал её на протяжении всей гонки, успешно отбивая атаки соперников. Как итог — вторая ступень подиума на пьедестале почёта. По итогам минувшего гоночного уикенда Смоляр занимает вторую строчку итоговой таблицы чемпионата.