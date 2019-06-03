В Дзержинске началась ликвидация последствий взрыва

Более двух тысяч человек восстанавливают инфраструктуру в Дзержинске. Там в субботу прогремели несколько взрывов на территории предприятия "Кристалл". Позже возник пожар. Разрушено 5 зданий. Также от взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров от заводских территорий.

По данным Минздрава, пострадали 89 человек, сообщает телеканал "Россия 24". Из них 16 — госпитализированы. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса производства на предприятии. По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.