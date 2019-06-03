СМИ Южной Кореи в очередной раз сели в лужу с "репрессиями Ына"

Ким Чен Ын появился на публике с репрессированным чиновником. Вернее, то, что помощника северокорейского лидера отправили на принудительные работы и идеологическое перевоспитание, писали СМИ Южной Кореи. Издания сообщали, что помощника обвинили в срыве ханойского саммита с США. Ким Ён Чхоль — так зовут чиновника — был ответственным за переговоры, напоминает телеканал "Россия 24".