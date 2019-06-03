"Голден Стэйт" обыграл "Торонто" и сравнял счет в серии

В Торонто прошел второй матч Главного финала НБА между "Торонто Рэпторз" и "Голден Стэйт Уорриорз". "Воины" победили 109:105 и сравняли счет в серии 1:1.

Первая четверть осталась за "ящерами" 27:26. Во второй "Рэпторз" смогли увеличить, отрыв 32:28 и 59:54. Но после большого перерыва в игре наступил перелом. Гости выиграли третью 12-минуту 34:21 и вышли вперед 88:80. В четвертом периоде "Торонто" смог лишь сократить отставание -24:21 и общий счет 109:104 в пользу "Голден Стэйт".

Самым результативным игроком матча стал нападающий "Рэпторз" Кавай Леонард, на счету которого 34 очка и 11 подборов. У победителей 25 очков набрал Клэй Томпсон.

Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".