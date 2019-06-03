Состояние пострадавших на батуте в Улан-Удэ детей улучшается

Представитель Министерства здравоохранения Бурятии сообщила, еще двое детей, попавших в реанимацию в результате травмирования на батуте в Улан-Удэ, переведены в отделение травматологии.

Ранее сообщалось, что 30 мая резкий порыв ветра поднял батут в тот момент, когда на нем играли дети. В результате падения с высоты пятеро детей в возрасте от трех до семи лет получили травмы, четверо из них были госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, напоминает ТАСС. В минувшую субботу двое из получивших тяжелые травмы были переведены из реанимации в отделение травматологии.

По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей"). Владелец аттракциона помещен под домашний арест, следственные органы начали проверку.

Семьям пострадавших детей власти Бурятии выделили по 400 тысяч рублей компенсации на лечение, еще по 50 тысяч рублей — мэрия Улан-Удэ.