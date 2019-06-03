"Ливерпуль" собирается продлить контракт с Клоппом

Победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" собирается предложить новый контакт главному тренеру Юргену Клоппу. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", согласно новому контракту существенно вырастет зарплата германского специалиста. Сейчас Клопп получает 7 миллионов фунтов в год. Кроме того, в клубе ходят сделать сотрудничество с тренером более долгосрочным. Руководство "Ливерпуля" считает, что Юрген Клопп сможет привести "красных" к новым победами.

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством "красные" два года подряд выходили в финал Лиги чемпионов. Нынешняя попытка оказалась успешной. В финале главного клубного турнира Европы "Ливерпуль" выиграл у лондонского "Тоттенхэма" 2:0. Кроме того, "красные" заняли второе место в последнем чемпионате Англии.