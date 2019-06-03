Юный спортсмен умер во время зарядки в оздоровительном лагере

В минувшее воскресенье в Приморье во второй день смены в детском оздоровительном лагере "Колосок" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Проведенные медиками реанимационные мероприятия были безуспешны. Причина смерти ребенка устанавливается, ведутся следственные действия.

Представитель администрации Благовещенска сообщила, что скончавшийся ребенок был воспитанником отделения легкой атлетики детской спортивной школы, в лагере он находился в рамках спортивной смены, передает РИА Новости.