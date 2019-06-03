Волейболисты сборной России обыграли Сербию в рамках Лиги Наций

Мужская сборная России по волейболу завершила свое выступление на первой игровой неделе регулярного чемпионата Лиги Наций. Команда Сергея Шляпникова первый этап играла в сербском Нови-Саде против Франции, Японии и Сербии. Накануне в пяти сетах обыграли хозяев площадки. Больше всех очков в матче против Сербии набрал Егор Клюка — 25 баллов.

Таким образом, на старте турнира сборная России одержала две победы в трех матчах, сообщает телеканал "Россия 24". Второй этап Лиги Наций для нашей сборной будет домашним. В Уфе в конце недели мы сыграем против сборных США, Португалии и Италии.