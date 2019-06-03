Трамп призвал Россию не бомбить Идлиб

Президент США Дональд Трамп обратился к России с призывом не наносить удары по сирийской провинции Идлиб.

На своей официальной странице в Twitter он написал, что до него дошли слухи, что будто Россия, Сирия и Иран "бомбят к чертям" Идлиб и "без разбора убивают многих невинных граждан".

"Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите", — написал Трамп в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, позже он заявил журналистам, что ему не нравится то, что происходит в Идлибе. Он напомнил, что еще 7 месяцев назад пригрозил Сирии авиаударами в случае применения химического оружия.

На территории этой провинции находится около 30 тысяч боевиков, среди них "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

В свою очередь Россия призывает США помочь беженцам в лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь". Обстановка там остается критической. Оба лагеря находятся на территории, оккупированной американскими частями.