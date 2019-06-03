Мэр Харькова: переговоры с Россией - запрос украинского общества

Мэр Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес считает нужным начать прямые переговоры Украины с Россией, передает "Интерфакс".

В воскресенье на объединительном съезде партии в Харькове он спросил, почему Украина стесняется прямых переговоров с Россией? "Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? Я считаю, что все должно решаться с умом, и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения". При этом Кернес подчеркнул, что опирается на опросы общественного мнения.

По его словам, переговоры с РФ — это запрос населения Украины.

Кернес отметил, что ни он, ни мэр Одессы Геннадий Труханов не планируют становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет барьер в 5%, они останутся мэрами Харькова и Одессы.

Внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.