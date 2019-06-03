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Ситуация на Украине 46 минут назад
Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube.
Видео разместил пользователь под ником 30192. Согласно записи, через три года Румыния, объединившись с Молдавией, пойдет войной на Украину. Румыно-молдавский союз планирует вернуть себе часть Одесской области и Буковины, которые раньше входили в состав Румынии.
Это не на шутку перепугало украинских силовиков. Матиос расценил ролик как "особо тяжкое преступление, посягающее на территориальную целостность украинского государства".
"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", — заявил он на своей странице в Facebook.
И хотя автор ролика написал, что это всего лишь фантастика и описание альтернативной реальности, но украинское руководство уже было не остановить. Матиос заявил, что 4 июня по этому поводу состоится совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ.
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