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3 июня 201908:53

Криштиану Роналду - автор самого красивого гола Лиги чемпионов 2018/19

EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает подводить итоги минувшего сезона в Лиге чемпионов. Организаторы главного клубного турнира континента определили самый красивый гол сезона 2018/19. Им стал гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед".

Матч группового этапа между туринцами и манкунианцами завершился со счетом 1:0 в пользу "Юве", а автором единственного гола стал как раз португалец. Он отреагировал на длинный пас из глубины поля от своего коллеги Леонардо Бонуччи и в одно касание, не давая мячу опуститься на газон, поразил ворота своего бывшего клуба.

Отметим, что Роналду побеждает в данной номинации уже второй раз кряду – в сезоне 2017/18 он еще в составе "Реала" забил своему будущему клубу "Ювентусу" ударом с лета через себя.

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