Туристы из 18 стран могут посетить Забайкалье по бесплатным электронным визам

Международный аэропорт Чита начинает принимать иностранных туристов в упрощенном порядке. Теперь граждане 18 стран, в том числе Японии, КНДР и Китая, смогут посетить Забайкалье по бесплатным электронным визам, сообщает ГТРК "Чита".

Бесплатные электронные визы начали принимать 13 пунктов пропуска ДФО. На пропускном пункте Кадалы уже завершили все необходимые технические работы. Напомним, электронные визы являются своеобразной преференцией, доступной только регионам Дальнего Востока. Они будут действовать на протяжении 30 дней.

Такие визы имеют и ряд ограничений: они являются однократными и не подлежат продлению. Туристы могут пребывать по ней на территории РФ только на протяжении 8 дней с момента въезда. Также иностранным гражданам запрещено покидать пределы региона. Вернуться домой туристы обязаны через пропускной пункт того субъекта, через который они осуществили въезд.