Результаты экспертизы: моряки судна "Василий Головин" погибли от отравления метанолом

Моряки судна "Василий Головин" погибли от отравления метанолом. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".

Напомним, двое членов экипажа корабля "Василий Головнин" погибли 25 апреля после окончания экспедиции в Антарктиду, когда дизель-электроход направлялся в порт Кейптауна. Ранее сообщалось, что матрос и токарь судна скончались при странных обстоятельствах. Была проведена экспертиза.

Ее результаты показали, что моряки "Василия Головнина", принадлежащего компании Fesco, отравились метанолом. Об этом заявил представитель Федерации профсоюзов Приморья. Предварительно, вины работодателя в случившемся не обнаружено. В самой компании результаты экспертизы пока никак не прокомментировали.