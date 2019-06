Гандбол. "Российский" клуб из Македонии выиграл Лигу чемпионов

В минувшие выходные в немецком Кельне состоялся "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов. За главный трофей турнира боролись "Барселона", польский "Виве Кельце", венгерский "Веспрем" и македонский "Вардар".

Победу в Лиге чемпионов одержали гандболисты "Вардара", в составе которого выступает пять игроков сборной России: Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Дмитрий Киселев и Сергей Горбок. В финале турнира они вместе со своими партнерами по команде одержали победу над "Веспремом" – 27:24.

