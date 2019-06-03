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3 июня 201910:55

Работы по заправке разгонного блока "Фрегат" продлятся до 22 июня

ГТРК "Амур"

На космодроме Восточный начали заправку разгонного блока "Фрегат" сжатым газом и компонентами топлива. Перед началом работ специалисты провели электрические и пневмовауумные испытания межорбитального буксира, сообщает ГТРК "Амур".

Заправка разгонного блока аппарата согласно графику завершится 22 июня. После этого аппарат будет доставлен в монтажно-испытательный корпус, где будет собрана головная часть ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Также эксперты компании "Роскосмос" продолжают готовить к запуску гидрометеорологический аппарат "Метеор-М". В настоящий момент инженеры успешно завершили комплексные электрические испытания спутника. Кроме того, в ближайшие дни им предстоит проверить работу блоков первой и второй ступеней ракеты "Союз-2.1б". Напомним, пятый по счету пуск с космодрома Восточный состоится в июле.

Текст: ГТРК "Амур"

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