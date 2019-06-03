Последние минуты жизни ввязавшегося в драку спецназовца сняли на видео

Убитый в драке в Красногорском районе Подмосковья бывший спецназовец Никита Белянкин скончался на руках у своей девушки, которая пыталась привести его в чувство. Последние минуты жизни 24-летнего военнослужащего, совершившего несколько командировок в Сирию, сняли на видео.

Трагические события произошли поздним вечером 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. В местном баре повздорили две компании, а отношения отправились выяснять на улицу, где их и застал проходивший мимо Белянкин — к тому моменту драка выглядела как жестокое избиение двух раненых молодых людей (один из них получил ножевое, а второй — огнестрельное ранение). Спецназовец попытался разнять противников, но в итоге обратил гнев пьяных мужчин на себя — на него двинулись около 10 пьяных посетителей бара.

"Сначала были угрозы, крики. Когда парень развел руками, ему выстрелили в грудь. Он отбежал несколько метров, упал и сел на землю. Через минут 20 он полностью лег, начал задыхаться. После этого он минут 20 был без сознания. Приехала скорая помощь. Но уже не спасли его", — рассказал телеканалу "Звезда" очевидец.

Он отметил, что у Белянкина был травматический пистолет и он успел его применить, но это его не спало. Скончался он на руках у своей девушки.

По другой версии, спецназовец получил не огнестрельное, а ножевое ранение в область груди. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается СКР, о задержании подозреваемых ничего не сообщается.

Известно, что Белянкин несколько раз был в Сирии по линии Минобороны РФ, контракт с ведомством у него закончился несколько месяцев назад.