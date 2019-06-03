В посольстве опровергли сообщения об отзыве российских специалистов из Венесуэлы

Российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле в соответствии с договоренностями, сообщил РИА Новости посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщило, что специалисты "Ростеха" отзываются из Венесуэлы обратно в Россию.

"Это очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", — подчеркнул Заемский.

Ранее сообщалось, что российские специалисты занимаются в Венесуэле обучением техников и обслуживанием оружейных систем, которые ранее были поставлены в страну в рамках военно-технического сотрудничества.