Названы регионы, где живут самые богатые россияне

Росстат назвал регионы, в которых живут самые богатые россияне.

Как пишет News.ru, в своем анализе Росстат распределил население России по пяти 20-процентным группам — в зависимости от уровня доходов. Из "наиболее обеспеченной" пятой группы ведомство выделяет пятипроцентную группу с наивысшими доходами.

Больше всего самых состоятельных россиян проживает в Москве (36,2%), Подмосковье (9,4%) и Санкт-Петербурге (7%). Далее идут Краснодарский край (4%), Свердловская область (3,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,6%) и Татарстан (2,5%).

При этом, по данным ведомства, прослойка состоятельных людей отсутствует сразу в ряде регионов — в Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Чувашии, Еврейской автономной области и республиках Алтай и Тыва.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров пояснил, что в список самых богатых попали те регионы, которые выполняют столичные функции (Москва и Санкт-Петербург) или же так или иначе связаны с добычей нефти. По его мнению, надо улучшать инвестиционный климат, чтобы экономический рост был во многих регионах.

В свою очередь глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сказал, что люди едут в столицу за работой и зарплатой, так как "Москва является корпоративным центром российского капитализма, его сердцем". Поэтому достигнув уровня начальника отдела в региональной фирме, человек понимает, что следующее повышение его может ожидать только в Москве. Вместе с тем человек, добившись успеха в столице, может вернуться в свой регион и зарабатывать там достойные деньги.