Златан Ибрагимович забил гол эффектным ударом через себя

За океаном состоялся матч американской лиги MLS, в котором "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле принимал гостей из "Нью-Ингленд Революшн". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "революционеров".

Тем не менее, несмотря на поражение, одним из самых заметных игроков на поле стал шведский нападающий "Гэлакси" Златан Ибрагимович. В концовке встречи он стал автором шедевральный гол ударом через себя под перекладину. Это забитый мяч стал него 11-м в 12 проведенных матчах сезона.

Однако к тому моменту счет на табло стадиона был уже в пользу гостей, и гол Ибры лишь помог сократить отставание в счете. Отыграться до конца встречи он со своими партнерами по команде уже не смог.

Таким образом, после поражения "Гэлакси" занимает вторую строчку в Западной конференции чемпионата. В активе клуба по-прежнему 28 очков. От лидирующего клуба со сходим названием "Лос-Анджелес" они отстают на 9 очков.