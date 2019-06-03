Ремонт моста: в Воронеже легковушка наехала на груду бетона и перевернулась

В Воронеже уже несколько недель ведутся работы по ремонту моста на улице Остужева. Ночью 2 июня там перевернулась легковушка.

Водитель автомобиля LADA Kalina — 64-летний житель Воронежской области — заметил груду бетона лишь в последний момент и не смог ни затормозить, ни увернуться. Машина, следующая за ней, тоже врезалась, однако ее водитель успел снизить скорость и минимизировать последствия столкновения с неожиданным препятствием.

Пострадавший отделался ушибами и царапинами — в больнице ему оказали первую помощь, а затем отпустили.

В полиции прокомментировали аварию изданию "МОЁ!": «На месте проведения работ в обоих направлениях находились дорожные знаки 1.25 ПДД РФ "Дорожные работы"». Однако на опубликованных очевидцем кадрах этих знаков не видно.

Не видно световых указателей и барьеров — в момент аварии около груды бетона наблюдалось лишь отодвинутое в сторону пластиковое ограждение.

"Врут!!!", — пишут местные жители, комментируя аварию, — "Знаков там не было ни неделю назад, ни до вчерашнего вечера!"