Песков: чтобы читать сегодня новости, нужно проявлять смекалку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал осторожнее подходить к новостям, поскольку часто их "нельзя назвать настоящими". Так он прокомментировал публикации в ряде западных СМИ о Петербургском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

"Оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку", — отметил Песков в интервью телеканалу RT.

На упоминание в этом контексте The New York Times Песков сказал: "Пусть сначала вернут Пулитцеровскую премию". Издание получало эту премию за антироссийские публикации – о якобы вмешательстве РФ в американские выборы и статьи о зарубежной политике России.