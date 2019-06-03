При разгоне забастовки в Хартуме погибли 14 человек

Во время разгона сидячей забастовки протестующих в центре суданской столицы погибли 14 человек, число пострадавших уже превысило сотню, передает ТАСС.

Рано утром в Хартуме сотрудники правоохранительных органов приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны и демонтажу появившегося там два месяца назад палаточного лагеря. К ним присоединились военные, взявшие площадь под полный контроль, выставив там кордоны безопасности. По свидетельству очевидцев, демонстрантов разгоняли с помощью слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

Однако военные заявляют, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось. По словам военных, силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь проникла большая группа нарушителей. Они заверили, что демонстранты смогут вернуться к месту проведения забастовки, и никто не будет им препятствовать. Более того, совет готов в течение 48 часов возобновить переговоры с оппозицией о будущем переходном периоде страны.

Оппозиция отказалась от диалога, заявив о том, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции". В утренние часы ситуация в Хартуме начала выходить из-под контроля.

Как сообщалось, в столице и его городе-спутнике Омдурмане начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи протестующих вышли на улицы, перекрыв дороги и мосты камнями и горящими покрышками.