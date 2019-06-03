"Сейчас далеко": превративший BMW в груду металла водитель спокойно покинул место ДТП

Впечатляющую выдержку и стрессоустойчивость продемонстрировал владелец BMW X5, попавший в страшное ДТП в Казани, но спокойно покинувший место аварии так, будто ничего не произошло. Камера зафиксировала ударный момент, а очевидцы сняли на видео его последствия.

Авария произошла около пяти часов утра 2 июня на углу Лево-Булачной и улицы Чернышевского. Кроссовер с московскими номерами на высокой скорости вылетел с дороги, снес ограждение и два столба с указателями, после чего вернулся на проезжую часть, но к тому момент BMW больше напоминал груду металлолома, нежели автомобиль. К удивлению очевидцев, водитель спокойно покинул салон и отправился по своим делам, предоставив пассажирам самостоятельно выбираться наружу. Позже они последовали его примеру.

"Водитель действительно покинул место аварии. Инспекторам удалось с ним связаться, он объяснил, что находится сейчас далеко, но в понедельник сам явится к полицейским", — отметили в УМВД по Татарстану.

Ряд местных СМИ сообщили, что за рулем BMW находился недавно вышедший на свободу блогер Эрик Китуашвили. Судя по его страницам в соцсетях, сам он в тот момент гостил в Санкт-Петербурге, однако за рулем были члены его команды.

"Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристёгивайтесь!" — написал он, подразумевая, что машина двигалась со скоростью 200 км/ч, а в автомобиле находились три человека.