В Томске отцепившийся от состава вагон поезда снес четыре автомобиля
Отцепившийся от состава вагон в Томске снес четырех автомобиля. Как сообщает ГТРК "Томск", расцепление одного из вагонов грузового поезда произошло в районе улицы Вилюйской. На собственном ходу он пролетел несколько сотен метров, постепенно увеличивая скорость. И в районе улицы Смирнова протаранил четыре иномарки.
Как сообщили очевидцы, в момент отцепки вагона от основного состава прохожие и водители пытались докричаться и предупредить машиниста. После чего его помощник попробовал догнать вагон до того, как поезд наберет ход. Однако ЧП избежать не удалось.
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